Сумские хоккеистки стартовали с победы в Турции

В обоих играют украинские сборные.
Украинки, в составе которых преимущественно воспитанницы СДЮШОР «Динамо», играют против швейцарок, турчанок и хорваток. В первой игре наши девушки под руководством Виктории Матвеенко обыграли хозяек турнира 2:1. Отличились полтавчанка Анастасия Воевода и сумчанка Валерия Рудиченко. В другой игре швейцарки обыграли хорваток 4:1. 17 июля наша сборная сыграет против швейцарок.
Юные хоккеисты под руководством Сергея Бакума играют в круговом турнире против Финляндии, Турции, Венгрии, Литвы и Хорватии. В первой игре нашим парням пытались противостоять хорваты, однако счет 9:1 в пользу украинцев говорит сам за себя - полное доминирование на поле и заслуженная победа. За нашу команду отличились: Владимир Каплинский, Вадим Рудницкий - 2, Юрий Дземух, Даниил Якибюк - 3, Владимир Жмеренюк и Владимир Цьо. Хорваты сумели забить лишь в добавленное арбитром время после розыгрыша углового.
В других матчах финны победили венгров 2: 1, а турки - литовцев 1: 0. В понедельник украинцы сыграют с литовцами.
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