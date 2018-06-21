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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:12139

Сумские хоккеистки стартовали с победы в Турции

15 июля в г. Конья (Турция) стартовали сразу два чемпионата Европы III - среди юношей и девушек до 18 лет.

В обоих играют украинские сборные.

Украинки, в составе которых преимущественно воспитанницы СДЮШОР «Динамо», играют против швейцарок, турчанок и хорваток. В первой игре наши девушки под руководством Виктории Матвеенко обыграли хозяек турнира 2:1. Отличились полтавчанка Анастасия Воевода и сумчанка Валерия Рудиченко. В другой игре швейцарки обыграли хорваток 4:1. 17 июля наша сборная сыграет против швейцарок.

Юные хоккеисты под руководством Сергея Бакума играют в круговом турнире против Финляндии, Турции, Венгрии, Литвы и Хорватии. В первой игре нашим парням пытались противостоять хорваты, однако счет 9:1 в пользу украинцев говорит сам за себя - полное доминирование на поле и заслуженная победа. За нашу команду отличились: Владимир Каплинский, Вадим Рудницкий - 2, Юрий Дземух, Даниил Якибюк - 3, Владимир Жмеренюк и Владимир Цьо. Хорваты сумели забить лишь в добавленное арбитром время после розыгрыша углового.

В других матчах финны победили венгров 2: 1, а турки - литовцев 1: 0. В понедельник украинцы сыграют с литовцами.

Спорт Хоккей на траве
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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