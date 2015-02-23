В Сумах проинспектируют готовность защитных сооружений гражданской защиты

Соответствующее распоряжение подписал и. о. городского головы Владимир Войтенко в конце прошлой недели.
В состав временной комиссии вошли заммэра Александр Журба, а также представители департамента обеспечения ресурсных платежей, отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, департамента инфраструктуры города.
Участие в комплексных проверках защитных сооружений гражданской защиты примет и представитель городского отдела управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
До 25 октября члены временной комиссии должны проверить содержание и состояние готовности защитных сооружений гражданской защиты коммунальной формы собственности территориальной общины города, а потом составить соответствующие акты.
С требованием, чтобы защитные сооружения гражданской защиты всегда были наготове обратился глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко к участникам заседания областной...
Городские власти дополнительно обследуют неучтенные укрытия и защитные сооружения....
Сумчанин Виталий Моисеенко выложил в сеть фото бомбоубежища, расположенного под его домом по пр. Шевченко, 3....
Прокуратурой города Сумы открыто уголовное производство по факту незаконной приватизации защитных сооружений гражданского состояния (бомбоубежищ)....
Задание разобраться с приватизацией бомбоубежищ получил от мэра начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Сумского горсовета...