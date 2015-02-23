В Сумах проинспектируют готовность защитных сооружений гражданской защиты В Сумах создали временную комиссию по осуществлению контроля за содержанием и состоянием готовности защитных сооружений гражданской защиты коммунальной формы собственности территориальной громады города.

Соответствующее распоряжение подписал и. о. городского головы Владимир Войтенко в конце прошлой недели.

В состав временной комиссии вошли заммэра Александр Журба, а также представители департамента обеспечения ресурсных платежей, отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, департамента инфраструктуры города.

Участие в комплексных проверках защитных сооружений гражданской защиты примет и представитель городского отдела управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

До 25 октября члены временной комиссии должны проверить содержание и состояние готовности защитных сооружений гражданской защиты коммунальной формы собственности территориальной общины города, а потом составить соответствующие акты.