Чемпионат Сумщины: результаты 8-го тура 14 июля состоялись матчи 8-го тура чемпионата Сумщины по футболу.

Высшая лига

«LS Group» (В.Сироватка) 10:0 ФК «Тулиголовец»

Голы: Стадник Максим (1), Бабынин Сергей (14, 28), Велиев Агил (25), Бурдюг Андрей (33), Корсун Станислав (44), Левченко Вадим (65, 88), Сайко Евгений (70, 87)

«Гранум» (Снежки) 0:5 «Виктория» (Николаевка)

Голы: Шевченко Вячеслав (5, 19, 51), Середа Владислав (71), Акимов Вячеслав (90)

ФК «Шостка» 1:0 «Молодежь Роменщины-Альянс-2»

Гол: Чумихин Владислав (88)

ФК «Велетень» (Глухов) 2:0 ФК «Тростянец»

Голы: Загородный Игорь (22, 90+5)

«Альянс» (Долина) 4:0 ФК «Кролевец»

Голы: Макаров Валерий (15), Старинский Виталий (30, 87), Сирош Вадим (78)

После этих матчей турнирную таблицу возглавляют сразу три команды: «Виктория» - 19 очков (в 7 играх), «Альянс»- 19 (7) и «LS Group» - 19 ( . Дальше: «Велетень» - 16 ( , ФК «Тростянец» - 13 (8)…

В первой лиге был сыгран один перенесенный матч

«Аграрник-Авангард» (Белополье) 2:1 ФК «Тростянец-2»

Голы: Когулько Владислав (40), Тюрин Алексей (56) - Билера Виталий (77)

Здесь лидирует «Кристалл-Локо» (Конотопский р-н) – 18 очков (7), дальше: «Украина-Токари» (Сумской район) – 15 (7), «Колос» (Севериновка, Сумской район) – 13 (7), ФК «Тростянец-2» - 12 (7), «Аграрник-Авангард» (Белополье) – 11 (7)…