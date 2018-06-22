Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:4381

Чемпионат Сумщины: результаты 8-го тура

14 июля состоялись матчи 8-го тура чемпионата Сумщины по футболу.

Высшая лига

«LS Group» (В.Сироватка) 10:0 ФК «Тулиголовец»

Голы: Стадник Максим (1), Бабынин Сергей (14, 28), Велиев Агил (25), Бурдюг Андрей (33), Корсун Станислав (44), Левченко Вадим (65, 88), Сайко Евгений (70, 87)

«Гранум» (Снежки) 0:5 «Виктория» (Николаевка)

Голы: Шевченко Вячеслав (5, 19, 51), Середа Владислав (71), Акимов Вячеслав (90)

ФК «Шостка» 1:0 «Молодежь Роменщины-Альянс-2»

Гол: Чумихин Владислав (88)

ФК «Велетень» (Глухов) 2:0 ФК «Тростянец»

Голы: Загородный Игорь (22, 90+5)

«Альянс» (Долина) 4:0 ФК «Кролевец»

Голы: Макаров Валерий (15), Старинский Виталий (30, 87), Сирош Вадим (78)

После этих матчей турнирную таблицу возглавляют сразу три команды: «Виктория» - 19 очков (в 7 играх), «Альянс»- 19 (7) и «LS Group» - 19 (Cool. Дальше: «Велетень» - 16 (Cool, ФК «Тростянец» - 13 (8)…

В первой лиге был сыгран один перенесенный матч

«Аграрник-Авангард» (Белополье) 2:1 ФК «Тростянец-2»

Голы: Когулько Владислав (40), Тюрин Алексей (56) - Билера Виталий (77)

Здесь лидирует «Кристалл-Локо» (Конотопский р-н) – 18 очков (7), дальше: «Украина-Токари» (Сумской район) – 15 (7), «Колос» (Севериновка, Сумской район) – 13 (7), ФК «Тростянец-2» - 12 (7), «Аграрник-Авангард» (Белополье) – 11 (7)…

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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