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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:25169

На Сумщине поймали нелегальных мигрантов из Бангладеш

Общими мерами работники полиции и пограничной службы задержали 4 нелегальных мигрантов, а также разоблачили лицо, которое подозревают в их незаконной перевозке через государственную границу.

Происшествие произошло в Середина-Будском районе. Там в местное отделение полиции обратились работники Государственной пограничной службы, которые просили помощь в задержании автомобиля «Volkswagen Transporter», водитель которого обоснованно подозревался в перевозке нелегальных мигрантов. Получив ориентировку, группа полиции быстрого реагирования перекрыла возможные пути выезда автомобиля за пределы района. И как результат - автомобиль был остановлен. За рулем находился житель Кролевца, 1986 года рождения. Для дачи показаний его доставили в полицию. Принятыми мерами в лесополосе были найдены и нелегальные мигранты, которых водитель, вероятнее всего, высадил по дороге, чтобы не быть разоблаченным. Это были четыре гражданина Бангладеш.

По данному факту в полиции уже открыто уголовное производство по ст.332ч.1 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с конфискацией транспортного средства совершения преступления.

Право Бангладеш Нелегалы
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Зомби в Сумах
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