Сумской пляжник стал пятым в Кременчуге 14-15 июля в Кременчуге проходил очередной тур чемпионата Украины по пляжному волейболу серди мужчин.

В турнире приняли участие 28 команд, в том числе один сумчанин – Владимир Куц, игравший с запорожцем Николаем Бабичем. Имея самый высоки рейтинг, «наша» пара начала соревнования со второго круга. Выиграв две встречи, в четвертьфинале Сумчанин и запорожец проиграли, а в утешительном мачте уступили будущим победителям, заняв таким образом пятое место.