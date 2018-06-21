Сумской пляжник стал пятым в Кременчуге

В турнире приняли участие 28 команд, в том числе один сумчанин – Владимир Куц, игравший с запорожцем Николаем Бабичем. Имея самый высоки рейтинг, «наша» пара начала соревнования со второго круга. Выиграв две встречи, в четвертьфинале Сумчанин и запорожец проиграли, а в утешительном мачте уступили будущим победителям, заняв таким образом пятое место.
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