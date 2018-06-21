Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:53167

ДТП в центре Сум: автомобиль въехал в дом

Сегодня, 16 июля, в Сумах на улице Нижнехолодногорской произошло ДТП.

По словам очевидцев, автомобиль ВАЗ, который двигался по этой улице в направлении улицы Горького, по неустановленным пока причинам врезался в припаркованную машину (тоже ВАЗ). От удара его отбросило, и свой путь автомобиль завершил, столкнувшись со стеной многоэтажки.

Каким-то чудом в то время на тротуаре людей не было, поэтому пострадавших в этой аварии нет, пишет СТС.

Право Дтп
view counter

По тематике

В Сумах сбили мотоциклиста
Сегодня 16:27

В Сумах сбили мотоциклиста

Сегодня, 16 июля, в Сумах произошло ДТп с участием мотоцикла....

13.07.2018 13:59

На Сумщине сбили насмерть 4-летнего ребенка

На Сумщине полиция выясняет обстоятельства гибели в ДТП малолетнего ребенка....

Пьяная сумчанка без прав попала в ДТП
13.07.2018 13:48

Пьяная сумчанка без прав попала в ДТП

В Сумах женщина с признаками опьянения и без документов стала причиной ДТП....

13.07.2018 10:59

Ночью в центре Кролевца авто врезалось в столб

Сегодня ночью, 13 июля, в центре Кролевца автомобиль врезался в электрический столб, есть пострадавший....

На Харьковской произошла авария (обновлено)
12.07.2018 18:45

На Харьковской произошла авария (обновлено)

Сегодня, 12 июля, в Сумах на ул. Харьковская произошло ДТП....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.