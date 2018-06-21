ДТП в центре Сум: автомобиль въехал в дом

По словам очевидцев, автомобиль ВАЗ, который двигался по этой улице в направлении улицы Горького, по неустановленным пока причинам врезался в припаркованную машину (тоже ВАЗ). От удара его отбросило, и свой путь автомобиль завершил, столкнувшись со стеной многоэтажки.
Каким-то чудом в то время на тротуаре людей не было, поэтому пострадавших в этой аварии нет, пишет СТС.
Сегодня, 16 июля, в Сумах произошло ДТп с участием мотоцикла....
На Сумщине полиция выясняет обстоятельства гибели в ДТП малолетнего ребенка....
В Сумах женщина с признаками опьянения и без документов стала причиной ДТП....
Сегодня ночью, 13 июля, в центре Кролевца автомобиль врезался в электрический столб, есть пострадавший....
Сегодня, 12 июля, в Сумах на ул. Харьковская произошло ДТП....