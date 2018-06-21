ДТП в центре Сум: автомобиль въехал в дом Сегодня, 16 июля, в Сумах на улице Нижнехолодногорской произошло ДТП.

По словам очевидцев, автомобиль ВАЗ, который двигался по этой улице в направлении улицы Горького, по неустановленным пока причинам врезался в припаркованную машину (тоже ВАЗ). От удара его отбросило, и свой путь автомобиль завершил, столкнувшись со стеной многоэтажки.

Каким-то чудом в то время на тротуаре людей не было, поэтому пострадавших в этой аварии нет, пишет СТС.