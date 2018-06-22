В Сумах во второй раз провели фестиваль «Город профессий» 14 июля в городском парке им. Кожедуба прошел масштабный всеукраинский профориентационный фестиваль «Город Профессий».

«Город Профессий» - это детское профориентационное мероприятие, которое является первым, единственным и уникальным в Украине. На сегодняшний день он не имеет аналогов ни по масштабности проведения, ни по специфике во всей Европе. Благодаря профориентационной направленности мероприятия дети имеют возможность понять суть и значение представленных профессий, а игровой формат проведения с использованием настоящей атрибутики профессий и привлечением специалистов из разных областей делает его увлекательным, полезным и действительно интересным.

На детей в возрасте от 2 до 17 лет ждали мастер-классы, сертификаты, подарки и розыгрыши призов. В игровой и праздничной атмосфере дети знакомились с различными профессиями, испытывали себя в них, экспериментировали, учились ответственности и самостоятельности, зарабатывали свои первые «деньги», планировали расходы, получали советы от настоящих профессионалов.

В этом году в фестивале приняли участи около 3 тысяч маленьких сумчан, которые могли поучиться около полусотне профессий. Несмотря на жару, они выстаивали огроменные очереди, чтобы побыть спасателями, полицейскими, военными, судэксперами, журналистами, визажистами и т.д.

Похоже, организаторы не рассчитывали на такой большой успех, поэтому многие жаловались, что им не хватило призов и сувениров, которые можно было обменять на заработанные «деньги».