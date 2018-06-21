В Сумах сбили мотоциклиста Сегодня, 16 июля, в Сумах произошло ДТп с участием мотоцикла.

Об этом на своей старнице в Фейсбуке сообщает депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко.

«ДТП с участием водителя машины и мотоцикла на Петропавловской.

К счастью, все живы», - написал он.

Подробности позже…