В Сумах сбили мотоциклиста

Об этом на своей старнице в Фейсбуке сообщает депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко.
«ДТП с участием водителя машины и мотоцикла на Петропавловской.
К счастью, все живы», - написал он.
Подробности позже…
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