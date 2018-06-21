Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:27166

В Сумах сбили мотоциклиста

Сегодня, 16 июля, в Сумах произошло ДТп с участием мотоцикла.

Об этом на своей старнице в Фейсбуке сообщает депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко.

«ДТП с участием водителя машины и мотоцикла на Петропавловской.

К счастью, все живы», - написал он.

Подробности позже…

Право Дтп
view counter

По тематике

ДТП в центре Сум: автомобиль въехал в дом
Сегодня 15:53

ДТП в центре Сум: автомобиль въехал в дом

Сегодня, 16 июля, в Сумах на улице Нижнехолодногорской произошло ДТП....

13.07.2018 13:59

На Сумщине сбили насмерть 4-летнего ребенка

На Сумщине полиция выясняет обстоятельства гибели в ДТП малолетнего ребенка....

Пьяная сумчанка без прав попала в ДТП
13.07.2018 13:48

Пьяная сумчанка без прав попала в ДТП

В Сумах женщина с признаками опьянения и без документов стала причиной ДТП....

13.07.2018 10:59

Ночью в центре Кролевца авто врезалось в столб

Сегодня ночью, 13 июля, в центре Кролевца автомобиль врезался в электрический столб, есть пострадавший....

На Харьковской произошла авария (обновлено)
12.07.2018 18:45

На Харьковской произошла авария (обновлено)

Сегодня, 12 июля, в Сумах на ул. Харьковская произошло ДТП....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.