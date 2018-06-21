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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Молдаванин вывозил в Россию старинные монеты

В пункте пропуска «Бачевск» в автомобиле молдаванина обнаружили старинные монеты.

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу коллекции старинных монет XIX века.

Во время осмотра автомобиля марки «Volkswagen» молдавской регистрации, которым выезжал в Россию гражданин Молдовы, пограничный наряд в полиэтиленовом пакете среди других вещей мужчины обнаружил 3 старинные монеты времен Российской империи: «1 копейка» 1819 г.в., «5 копеек» 1839 и 1878 г.в.

Сейчас обнаруженные монеты, которые вероятно представляют историческую и культурную ценность, изъяты. На правонарушителя составлены административные материалы.

Право Монеты Пограничники
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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