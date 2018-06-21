Молдаванин вывозил в Россию старинные монеты

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу коллекции старинных монет XIX века.
Во время осмотра автомобиля марки «Volkswagen» молдавской регистрации, которым выезжал в Россию гражданин Молдовы, пограничный наряд в полиэтиленовом пакете среди других вещей мужчины обнаружил 3 старинные монеты времен Российской империи: «1 копейка» 1819 г.в., «5 копеек» 1839 и 1878 г.в.
Сейчас обнаруженные монеты, которые вероятно представляют историческую и культурную ценность, изъяты. На правонарушителя составлены административные материалы.
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