Молдаванин вывозил в Россию старинные монеты В пункте пропуска «Бачевск» в автомобиле молдаванина обнаружили старинные монеты.

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу коллекции старинных монет XIX века.

Во время осмотра автомобиля марки «Volkswagen» молдавской регистрации, которым выезжал в Россию гражданин Молдовы, пограничный наряд в полиэтиленовом пакете среди других вещей мужчины обнаружил 3 старинные монеты времен Российской империи: «1 копейка» 1819 г.в., «5 копеек» 1839 и 1878 г.в.

Сейчас обнаруженные монеты, которые вероятно представляют историческую и культурную ценность, изъяты. На правонарушителя составлены административные материалы.