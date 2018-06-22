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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:27156

Пограничники задержали двух украинцев с наркотическим веществом

В Сумском районе пограничники отделения «Юнаковка» Сумского отряда предотвратили незаконное обращение в приграничье наркотических веществ.

В ходе реализации заранее полученной информации о возможном незаконном выращивания и сборе наркотических веществ, пограничный патруль на окраине населенного пункта Садки с помощью прибора ночного видения обнаружил и задержал двух граждан Украины. Мужчина и женщина, которые не имели при себе никаких документов, удостоверяющих личность, имели полные карманы вещества растительного происхождения зеленого цвета.

Граждане признались охранникам границы, что они незаконно выращивают коноплю для собственного потребления. Тщательно осмотрев участок местности, пограничники обнаружили около 10 кустов конопли.

Сейчас личности граждан установлены, ими оказались местные жители одного из пограничных населенных пунктов. За нарушение пограничного режима в 19-летнего мужчину и 45-летнюю женщину составлены административные материалы по ст. 202 КУоАП.

Кроме этого, работниками Национальной полиции проводятся неотложные оперативно-следственные действия с целью установления всех обстоятельств остановленного уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Право Наркотики Пограничники
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