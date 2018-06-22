Сумчанка стала третьей в полумарафоне 15 июля в Петропавловской Борщаговке под Киевом прошел Первый Петропавловский полумарафон «Чайка».

В соревнованиях были несколько дистанций – от 2 км до полумарафона. Среди участниц была и сумчанка Юлия Профис, которая заняла третье место в полумарафоне, показав время 1:20:45. Она отстала от победительницы меньше, чем на 2 минуты.

Также среди участников был Сумчанин 60-летний Сергей Панченко, показавший время 1:44:40 – шестое время в его возрастной категории.