Сумчанка стала третьей в полумарафоне

В соревнованиях были несколько дистанций – от 2 км до полумарафона. Среди участниц была и сумчанка Юлия Профис, которая заняла третье место в полумарафоне, показав время 1:20:45. Она отстала от победительницы меньше, чем на 2 минуты.
Также среди участников был Сумчанин 60-летний Сергей Панченко, показавший время 1:44:40 – шестое время в его возрастной категории.
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