Капитан ПФК «Сумы» перешел в «Викторию»

Уже в этом сезоне Дмитрий Богачев занял место центрального защитника в основном составе любительского клуба.
Напомним: в составе ПФК «Сумы» Дмитрий играл с 2009 года. За это время сыграл в 213 матчах, забив 29 голов.
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