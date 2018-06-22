Капитан ПФК «Сумы» перешел в «Викторию» 26-летний капитан команды I лиги ПФК «Сумы» будет играть за ФК «Виктория» (Николаевка).

Уже в этом сезоне Дмитрий Богачев занял место центрального защитника в основном составе любительского клуба.

Напомним: в составе ПФК «Сумы» Дмитрий играл с 2009 года. За это время сыграл в 213 матчах, забив 29 голов.