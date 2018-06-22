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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:12761

Пьяный сумчанин бросил камень в авто патрульных

В Сумах патрульные задержали мужчину, который повредил несколько автомобилей, среди которых и полицейское авто.

15 июля, около 3 часов ночи, экипаж патрульной полиции получил сообщение о вероятно нетрезвом мужчине, который вместе с собакой бойцовской породы пытается зайти в автомобильную заправочную станцию на улице Героев Крут. По словам заявителя, гражданин выражается нецензурной лексикой, а его собака без намордника и поводка.

Патрульные оперативно прибыли на место происшествия, где сразу начали проводить с мужчиной профилактическую беседу и разъяснять, что он не может зайти на станцию вместе с собакой, а также попросили надеть животному намордник.

26-летний сумчанин начал угрожать патрульным и вести себя агрессивно. После этого он ногой повредил припаркованный рядом автомобиль Volkswagen, а потом взял камень и бросил его в лобовое стекло служебного авто.

Полицейские предупредили мужчину о применении спецсредств и оружия, ведь в сложившейся ситуации могли возникнуть реальные основания для их применения.

В дальнейшем после длительных переговоров он все же надел на собаку намордник. Патрульные задержали его и доставили в Сумское отделение полиции. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался в медицинском учреждении.

Сейчас по данным фактам открыто уголовное производство по ч.1 ст. 296 (хулиганство) УК.

Право Патрульная полиция Хулиганство
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Комментарии

Валя Еиркина
Валюшка
Сегодня 17:26

 Привычный образ жизни при наступлении несчастного случая может разрушиться через несколько минут, не знаешь от куда такой шальной камень прилетит

Вот и приходится думать о материальной защите всей семьи, кто может как не

https://uniqa.ua/private/life/neschatnyy-sluchay/

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