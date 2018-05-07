Сумские лучники отличились в Чернигове 12-15 июля в Чернигове прошел открытый чемпионат области по стрельбе из лука «Кубок Сиверщины».

В нем приняли участие и сумчане. Лучше всех выступили в смешанной команде Евгения Бадулина и Егор Леоненко, занявшие второе место.

Команда девушек заняла четвертое место, юношей – пятое. В личных стрельбах Евгения Бадулина была седьмой, Егор Леоненко – восьмым, Виктория Смаль – девятой…