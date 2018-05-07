Сумские лучники отличились в Чернигове

В нем приняли участие и сумчане. Лучше всех выступили в смешанной команде Евгения Бадулина и Егор Леоненко, занявшие второе место.
Команда девушек заняла четвертое место, юношей – пятое. В личных стрельбах Евгения Бадулина была седьмой, Егор Леоненко – восьмым, Виктория Смаль – девятой…
26-30 июня во Львове проходили Всеукраинские соревнования на «Кубок Б. Кокота»....
1 июля в г. Патра (Греция) завершился чемпионат Европы по стрельбе из лука среди юниоров и кадетов....
13 июня в Черкассах начался чемпионат Украины по стрельбе из лука....
4-7 июня в Черновцах проходил первый этап кубка Украины по стрельбе из лука....
Воспитанник ДЮСШ «Спартаковец» Артем Овчинников отличился на Всемирной летней гимназиаде-2018, которая проходит с 2 по 9 мая в Марокко....