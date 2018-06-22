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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:06114

Сумщина получила четыре мощных пожарно-спасательные автомобиля

В этом году спасатели области получили приобретенные за государственный счет 4 пожарных автомобиля.

Один из автомобилей вручил на Глуховщине глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко. Вместе с начальником управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области Геннадием Воликом и главой райгосадминистрации Викторией Сокол он вручил ключи от транспортного средства оперативно-спасательной службы гражданской защиты личному составу Глуховского районного сектора Управления государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Николай Клочко отметил, что техника, которую сегодня получают спасатели, очень современная, удовлетворяет потребности службы гражданской защиты и важно, что отечественного производства.

«Я благодарю за личную активную позицию Геннадию Волику в оснащении спасательных частей пожарным оборудованием, замене техники на современную, также благодарю руководство района за поддержку, - подчеркнул глава облгосадминистрации. - Личному составу районного сектора особая благодарность за то, что вы ежедневно, рискуя своей жизнью, спасаете жизни людей. Я желаю вам всего наилучшего. И главное - чтобы у вас было меньше вызовов, а больше спасенных жизней».

Три другие автомобили предусмотрены для пожарных Управления государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, базирующихся в Сумах, Ахтырке и Шостке.

Кстати, уже с начала этого года спасателями Сумщины осуществлено более 1600 выездов на чрезвычайные ситуации, почти 850 раз на пожары. 110 спасенных человеческих жизней, среди которых было и 8 детей, на пожарах является показателем эффективности вашей работы.

Общество Глухов Пожарный автомобиль Спасатели
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