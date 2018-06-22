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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:10202

В Сумах поймали воровку, обокравшую пенсионеров на сотни тисяч гривен

Молодая женщина, называясь работницей собеса или пенсионного отдела, попадала в помещение пожилых людей и похищала у них крупные суммы денег и ценности.

В течение последней декады марта нынешнего года в Сумах было совершено несколько краж из квартир пожилых людей. Во всех случаях, по описаниям потерпевших, фигурировала молодая женщина, которая представлялась сотрудницей пенсионного отдела или сотрудницей отдела социального обеспечения. Прямо с порога злоумышленница начинала разговор о том, что пенсионерам государство повышает пенсии, и советовала не медлить с написанием соответствующего заявления, чтобы успеть оформить документы. Этим женщина «подкупала» пожилых людей, которым уже по 80 и более лет, и ее охотно приглашали внутрь. Там злоумышленница переключала внимание пенсионеров на денежную реформу, которая якобы началась в Украине, и советовала обменять «старые» гривны большого номинала, на деньги нового образца. Хозяева лезли к своим тайникам, где хранили все свои сбережения, тем самым выдавая место их нахождения, что и требовалось воровке. А потом, когда доходило уже до написания «заявления» на «доплату» к пенсии или на «обмен» денег, злоумышленница, под предлогом, например, позвонить или сходить в туалет, выходила из кухни в другую комнату и совершала кражу.

На сегодня оперативники отдела уголовного розыска Сумского отдела полиции уже установили пять эпизодов преступной деятельности 22-летней жительницы Белополья, которая для совершения преступления специально приезжала из райцентра в Сумы.

Так в одной из своих жертв воровка умудрилась стащить 60 000 гривен и 2200 долларов США. У другой – 80 000 гривен, а еще у одной 120 000 гривен.

Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи за кражу, соединенную с проникновением в жилье или причинившe. значительный ущерб потерпевшему, наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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