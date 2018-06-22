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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:23174

Спасатели трижды оказывали помощь населению

За сутки спасатели Сумщины трижды открывали запертые двери.

16 июля в 9:34 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи в открывании дверей квартиры по пр-ту Мира в г. Кролевец. По прибытию было установлено, что входная дверь закрыта изнутри, а женщина и двое детей не могут выйти из помещения. С помощью немеханизированного инструмента спасатели открыли дверь.

В этот же день в г. Ахтырка помощь понадобилась по ул. Снайпера. С помощью выдвижной лестницы спасатели попали в квартиру на третьем этаже, где находился ребенок, который не мог самостоятельно открыть дверь. Сотрудники Службы спасения открыли их изнутри и передали ребенка родителям.

Похожий случай имел место в Сумах. 17 июля в 6:07 поступило сообщение о необходимости оказания помощи в открывании входной двери по ул. Римского-Корсакова. По предварительным данным, придя домой, мать не смогла попасть в квартиру, в которой находился ее ребенок, поскольку двери были закрыты изнутри. С помощью автолестницы через окно сотрудник Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям попал в квартиру на седьмом этаже и открыл дверь.

Общество Спасатели
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