Спасатели достали собаку из двухметровой ямы

По указанному адресу было направлено дежурное спасательное отделение. Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что у дома в яме глубиной 2 метра находится собака.
Специалисты спасательного дела с помощью спасательной веревки вытащили собаку из ловушки.
К спасательным работам были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица специальной техники МЦБР ГСЧС Украины.
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