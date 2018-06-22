Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:33117

Спасатели достали собаку из двухметровой ямы

16 июля в 18:00 в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение от жителей улицы Полтавской в Ромнах о том, что в яму упала собака, и нужна помощь спасателей, чтобы ее достать.

По указанному адресу было направлено дежурное спасательное отделение. Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что у дома в яме глубиной 2 метра находится собака.

Специалисты спасательного дела с помощью спасательной веревки вытащили собаку из ловушки.

К спасательным работам были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица специальной техники МЦБР ГСЧС Украины.

Фото
Общество Ромны Спасатели
view counter

По тематике

Сегодня 11:23

Спасатели трижды оказывали помощь населению

За сутки спасатели Сумщины трижды открывали запертые двери....

Сумщина получила четыре мощных пожарно-спасательные автомобиля
Сегодня 11:06

Сумщина получила четыре мощных пожарно-спасательные автомобиля

В этом году спасатели области получили приобретенные за государственный счет 4 пожарных автомобиля....

Роменские спасатели отстраивают Луганщину
13.07.2018 17:50

Роменские спасатели отстраивают Луганщину

12 июля спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования, которые выполняют восстановительные работы в г. Авдеевка Донецкой области, привлекались к проведению аналогичных...

Дети приехали в гости к спасателям
13.07.2018 09:18

Дети приехали в гости к спасателям

12 июля в с. Низы Сумского района в рамках проводимой акции «Предотвратить. Спасти. Помочь» пожарных посетили воспитанники детского сада «Журавушка»....

10.07.2018 10:29

Алкоголь довел до поножовщины

Две криминальные истории с одним сценарием произошли в Ахтырке и Ромнах, где употребления спиртных напитков привело к поножовщине....

Новости

В Шостке камера наблюдения помогла поймать воровку
Сегодня 15:00
Сумчанина задержали за сутенерство и торговлю людьми
Сегодня 14:47
В сумских больницах продолжаются ремонты
Сегодня 14:13
Подробности второй авиакатастрофы на Сумщине: самолет был без регистрационных номеров (видео)
Сегодня 13:38
За сутки на территории Сумщины один боеприпас обезврежен, еще 3 обнаружено
Сегодня 13:33
В Сумах официально всего 2 тысячи безработных
Сегодня 12:59
Нацбюро расследует катастрофы двух легких самолетов Бекас X-32 с гибелью пилотов
Сегодня 12:57
Спасатели достали собаку из двухметровой ямы
Сегодня 12:33
На Сумщине похоронили бойца Правого сектора, который покончил жизнь самоубийством (видео)
Сегодня 12:19
Сумчанин, бросивший в ночном клубе «Луна» гранату в толпу людей, остается под стражей
Сегодня 12:10
За минувшие сутки полиция Сум раскрыла два грабежа
Сегодня 11:58
«Сумы» обыграли молодых «шахтеров»
Сегодня 11:48
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.