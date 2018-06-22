Спасатели достали собаку из двухметровой ямы 16 июля в 18:00 в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение от жителей улицы Полтавской в Ромнах о том, что в яму упала собака, и нужна помощь спасателей, чтобы ее достать.

По указанному адресу было направлено дежурное спасательное отделение. Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что у дома в яме глубиной 2 метра находится собака.

Специалисты спасательного дела с помощью спасательной веревки вытащили собаку из ловушки.

К спасательным работам были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица специальной техники МЦБР ГСЧС Украины.