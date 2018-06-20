В Сумах официально всего 2 тысячи безработных Главное управление статистики в Сумской области сообщает о состоянии рынка труда Сум в течение января-июня текущего года.

По имеющейся информации, в течение января-июня 2018 года в Сумском городском центре занятости статус безработного получили 2426 человек. За этот период при содействии государственной службы занятости трудоустроено 1079 человек, из которых 37% - молодежь в возрасте до 35 лет. Кроме того, 309 человек проходили профобучение, участвовали в общественных работах и работах временного характера.

На конец июня текущего года на учете оставался 2191 безработный, из них более 60% - это женщины. В то же время, в базе вакансий насчитывалось 1149 свободных рабочих мест. Каждая четвертая вакансия предусматривалась для квалифицированных рабочих с инструментом, каждая шестая - для рабочих по обслуживанию, эксплуатации и контролю за работой технологического оборудования и машин, каждая восьмая - для простых профессий, каждая девятая - для работников сферы торговли и услуг или для специалистов.

Пособие по безработице в июне получали 1779 сумчан. Средний размер помощи составил 2777 грн против 2271 грн. в июне прошлого года.