«Сумы» обыграли молодых «шахтеров» 16 июля в Счастливом ПФК «Сумы» провели последнюю игру в рамках подготовки к новому сезону в чемпионате Украины по футболу в первой лиге.

В заключительном спарринге межсезонных сборов «сумчане» принимали молодежный состав донецкого «Шахтера U21». Дважды в матче отличился Евгений Мурашов, еще один гол на счету игрока на просмотре. Напомним: уже 21 июля сумчане в Горишних Плавнях сыграют матч первого тура в первой лиге с местным «Горняком-Спорт».