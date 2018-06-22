«Сумы» обыграли молодых «шахтеров»

В заключительном спарринге межсезонных сборов «сумчане» принимали молодежный состав донецкого «Шахтера U21».
Дважды в матче отличился Евгений Мурашов, еще один гол на счету игрока на просмотре.
Напомним: уже 21 июля сумчане в Горишних Плавнях сыграют матч первого тура в первой лиге с местным «Горняком-Спорт».
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