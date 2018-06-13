Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:58176

За минувшие сутки полиция Сум раскрыла два грабежа

С начала нынешнего года в Сумской области было совершено 118 грабежей, из которых 86 раскрыто полицией. Только за минувшие сутки полицейские Сум раскрыли два грабежа и изъяли похищенное злоумышленниками имущество.

В ходе проведения специальных мероприятий, направленных на предупреждение преступности, оперативники Сумского отдела полиции задержали 45-летнего мужчину, который, находясь дома у своего 35-летнего приятеля, применив физическую силу, открыто похитил из квартиры его персональный компьютер. Похищенное имущество изъято, а в отношении злоумышленника полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит от четырех до шести лет лишения свободы.

Еще одного грабителя, 16-летнего жителя Сум, который на прошлой неделе ограбил молодую сумчанку, отобрав у нее сумку с банковскими карточками, денежными средствами в сумме 400 гривен и наушниками, задержали сотрудники отдела криминальной полиции Сумского отдела полиции. В отношении злоумышленника открыто уголовное производство по ч.1 ст.186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет. Сейчас полиция проводит проверку обоих подозреваемых в грабежах на причастность к другим подобным преступлениям, совершенным на территории города Сумы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Грабеж
view counter

По тематике

06.07.2018 16:55

В Глухове 18-летний сумчанин ограбил подростка

Глуховские полицейские оперативно задержали 18-летнего сумчанина, который ограбил 15-летнего подростка....

02.07.2018 08:36

В Шостке 17-летний рецидивист ограбил своего ровесника

17 летний юноша ударил по голове незнакомого парня и отобрал у него дорогой мобильный....

26.06.2018 16:37

На Сумщине дали 5 лет подростку за кражи и угоны

5 лет в соответствующем учреждении проведет 15-летний подросток, который всего за месяц совершил ряд преступлений....

Стали известны подробности задержания велосипедиста-золотоискателя
14.06.2018 11:17

Стали известны подробности задержания велосипедиста-золотоискателя

34-летний житель Сум изобрел для себя оригинальный способ совершения преступлений - передвигаясь на велосипеде, срывал золотые украшения с женщин и...

13.06.2018 17:19

Патрульные задержали грабителя

Патрульные задержали мужчину, который вероятно причастен к грабежу...

Новости

В Шостке камера наблюдения помогла поймать воровку
Сегодня 15:00
Сумчанина задержали за сутенерство и торговлю людьми
Сегодня 14:47
В сумских больницах продолжаются ремонты
Сегодня 14:13
Подробности второй авиакатастрофы на Сумщине: самолет был без регистрационных номеров (видео)
Сегодня 13:38
За сутки на территории Сумщины один боеприпас обезврежен, еще 3 обнаружено
Сегодня 13:33
В Сумах официально всего 2 тысячи безработных
Сегодня 12:59
Нацбюро расследует катастрофы двух легких самолетов Бекас X-32 с гибелью пилотов
Сегодня 12:57
Спасатели достали собаку из двухметровой ямы
Сегодня 12:33
На Сумщине похоронили бойца Правого сектора, который покончил жизнь самоубийством (видео)
Сегодня 12:19
Сумчанин, бросивший в ночном клубе «Луна» гранату в толпу людей, остается под стражей
Сегодня 12:10
За минувшие сутки полиция Сум раскрыла два грабежа
Сегодня 11:58
«Сумы» обыграли молодых «шахтеров»
Сегодня 11:48
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.