За минувшие сутки полиция Сум раскрыла два грабежа С начала нынешнего года в Сумской области было совершено 118 грабежей, из которых 86 раскрыто полицией. Только за минувшие сутки полицейские Сум раскрыли два грабежа и изъяли похищенное злоумышленниками имущество.

В ходе проведения специальных мероприятий, направленных на предупреждение преступности, оперативники Сумского отдела полиции задержали 45-летнего мужчину, который, находясь дома у своего 35-летнего приятеля, применив физическую силу, открыто похитил из квартиры его персональный компьютер. Похищенное имущество изъято, а в отношении злоумышленника полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит от четырех до шести лет лишения свободы.

Еще одного грабителя, 16-летнего жителя Сум, который на прошлой неделе ограбил молодую сумчанку, отобрав у нее сумку с банковскими карточками, денежными средствами в сумме 400 гривен и наушниками, задержали сотрудники отдела криминальной полиции Сумского отдела полиции. В отношении злоумышленника открыто уголовное производство по ч.1 ст.186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет. Сейчас полиция проводит проверку обоих подозреваемых в грабежах на причастность к другим подобным преступлениям, совершенным на территории города Сумы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.