За сутки на территории Сумщины один боеприпас обезврежен, еще 3 обнаружено

В этот же день, в с. Спасское, Кролевецкого района местный житель в лесополосе на расстоянии до 700 метров от жилых домов наткнулся на неизвестный предмет, которым оказался 122-мм. артиллерийский снаряд времен войны.
Также в с. Стецьковка Сумского района жителями села обнаружены еще два 152-мм. артснаряда.
На местах событий выставлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС (Ромны).
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