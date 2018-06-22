За сутки на территории Сумщины один боеприпас обезврежен, еще 3 обнаружено За минувшие сутки на территории Сумской области группой пиротехнических работ обезврежено 82-мм. минометную мину, ранее обнаруженную в г. Сумы.

В этот же день, в с. Спасское, Кролевецкого района местный житель в лесополосе на расстоянии до 700 метров от жилых домов наткнулся на неизвестный предмет, которым оказался 122-мм. артиллерийский снаряд времен войны.

Также в с. Стецьковка Сумского района жителями села обнаружены еще два 152-мм. артснаряда.

На местах событий выставлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС (Ромны).