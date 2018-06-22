Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:3372

За сутки на территории Сумщины один боеприпас обезврежен, еще 3 обнаружено

За минувшие сутки на территории Сумской области группой пиротехнических работ обезврежено 82-мм. минометную мину, ранее обнаруженную в г. Сумы.

В этот же день, в с. Спасское, Кролевецкого района местный житель в лесополосе на расстоянии до 700 метров от жилых домов наткнулся на неизвестный предмет, которым оказался 122-мм. артиллерийский снаряд времен войны.

Также в с. Стецьковка Сумского района жителями села обнаружены еще два 152-мм. артснаряда.

На местах событий выставлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС (Ромны).

Право Устаревшие боеприпасы
view counter

По тематике

Вчера 16:23

За неделю на Сумщине подорвали 8 боеприпасов времен войны

На прошлой неделе группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) были уничтожены...

За вторник на Сумщине 3 нашли устаревших боеприпаса и еще 2 обезвредили
11.07.2018 11:52

За вторник на Сумщине 3 нашли устаревших боеприпаса и еще 2 обезвредили

За минувшие сутки на территории Сумской области группой пиротехнических работ уничтожено 2 боеприпаса, а именно 76-мм. артиллерийский снаряд и 82-мм....

На Сумщине за понедельник один устаревший боеприпас обезвредили, еще один – нашли
10.07.2018 12:04

На Сумщине за понедельник один устаревший боеприпас обезвредили, еще один – нашли

9 июля в с. Чернеччина Ахтырского района группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям...

Под Сумами нашли артснаряд
05.07.2018 14:54

Под Сумами нашли артснаряд

В с. Храповщина Сумского района группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны) было...

03.07.2018 17:16

На Сумщине один устаревший боеприпас обнаружили, еще 2 подорвали

2 июля на территории области группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования проведены работы по обезвреживанию 2 боеприпасов времен Второй...

Новости

В Шостке камера наблюдения помогла поймать воровку
Сегодня 15:00
Сумчанина задержали за сутенерство и торговлю людьми
Сегодня 14:47
В сумских больницах продолжаются ремонты
Сегодня 14:13
Подробности второй авиакатастрофы на Сумщине: самолет был без регистрационных номеров (видео)
Сегодня 13:38
За сутки на территории Сумщины один боеприпас обезврежен, еще 3 обнаружено
Сегодня 13:33
В Сумах официально всего 2 тысячи безработных
Сегодня 12:59
Нацбюро расследует катастрофы двух легких самолетов Бекас X-32 с гибелью пилотов
Сегодня 12:57
Спасатели достали собаку из двухметровой ямы
Сегодня 12:33
На Сумщине похоронили бойца Правого сектора, который покончил жизнь самоубийством (видео)
Сегодня 12:19
Сумчанин, бросивший в ночном клубе «Луна» гранату в толпу людей, остается под стражей
Сегодня 12:10
За минувшие сутки полиция Сум раскрыла два грабежа
Сегодня 11:58
«Сумы» обыграли молодых «шахтеров»
Сегодня 11:48
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.