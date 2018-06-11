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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчанин, бросивший в ночном клубе «Луна» гранату в толпу людей, остается под стражей

По ходатайству прокуратуры злоумышленник, который бросил в толпу посетителей ночного клуба гранату, останется под стражей.

Апелляционный суд Сумской области 17 июля 2018 года согласился с доводами прокуратуры и оставил без изменений решение суда первой инстанции от 12 июня 2018 года, которым подозреваемому, который бросил гранату в толпу посетителей ночного клуба, была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог сроком на два месяца. Ходатайство стороны защиты о применении к подозреваемому домашнего ареста оставлено без удовлетворения.

Напоминаем, речь идет о событиях, произошедших 10 июня 2018 года около 5.35. Тогда в ночном клубе «Луна» в Сумах молодой человек, на голове которого была балаклава, вошел в холл заведения, сорвал чеку и бросил в толпу гранату. После чего сразу пытался убежать, однако был задержан охранниками клуба и полицейскими в соседнем дворе.

От взрыва пострадали 9 человек в возрасте от 18 до 34 лет. С травмами различной степени в медицинские учреждения были госпитализированы 7 пострадавших, 1 из которых находился в реанимационном отделении.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15 / пп. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц и из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами), ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Взрыв на Луне
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