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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:19186

На Сумщине похоронили бойца Правого сектора, который покончил жизнь самоубийством (видео)

16 июля, в пгт Дубовязовка Конотопского района похоронили бойца ДУК «Правый сектор» Евгения Иващенко.

Воина похоронили на центральном кладбище в родном поселке. Об этом сообщается на официальной странице ДУК «Правый сектор».

Евгений мужественно держался на фронте, но болезнь сломала его, он покончил жизнь самоубийством. В семье Иващенко - трое сыновей, двое из которых приняли решение защищать Родину от российского агрессора и боролись с оккупантом на Востоке страны в подразделениях ДУК «Правый сектор».

Вечная память Герою!


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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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