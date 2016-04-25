На Сумщине похоронили бойца Правого сектора, который покончил жизнь самоубийством (видео)

Воина похоронили на центральном кладбище в родном поселке. Об этом сообщается на официальной странице ДУК «Правый сектор».
Евгений мужественно держался на фронте, но болезнь сломала его, он покончил жизнь самоубийством. В семье Иващенко - трое сыновей, двое из которых приняли решение защищать Родину от российского агрессора и боролись с оккупантом на Востоке страны в подразделениях ДУК «Правый сектор».
Вечная память Герою!
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