На Сумщине похоронили бойца Правого сектора, который покончил жизнь самоубийством (видео) 16 июля, в пгт Дубовязовка Конотопского района похоронили бойца ДУК «Правый сектор» Евгения Иващенко.

Воина похоронили на центральном кладбище в родном поселке. Об этом сообщается на официальной странице ДУК «Правый сектор».

Евгений мужественно держался на фронте, но болезнь сломала его, он покончил жизнь самоубийством. В семье Иващенко - трое сыновей, двое из которых приняли решение защищать Родину от российского агрессора и боролись с оккупантом на Востоке страны в подразделениях ДУК «Правый сектор».

Вечная память Герою!



