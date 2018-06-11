Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:1381

В сумских больницах продолжаются ремонты

Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтных работах.

В городской клинической больнице № 1 продолжали ремонт лестницы стационарного корпуса, операционного блока, ортопедо-травматологического отделения № 2, заменяли окна в стационарном корпусе.

В городской клинической больнице № 5 ремонтировали административно-хозяйственную часть.

В городской детской клинической больницы Святой Зинаиды занимались ремонтом приемного отделения для инфекционных больных по ул. Троицкой, отоларингологического отделения, ремонтом кровли стационара (корпус А), ремонтом фасада детской поликлиники № 2 по ул. Ивана Сирка, заменой дверных и оконных блоков в детской поликлинике № 1 по ул. Труда.

В городском клиническом роддоме Пресвятой Девы Марии доделывали ремонт холла на первом этаже и кабинета женской консультации, заменили оконные блоки в женской консультации.

Общество Ремонт больниц
view counter

По тематике

10.07.2018 15:13

В Сумских больницах продолжаются ремонты

Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе ремонтных работах в лечебно-профилактических учреждениях города....

В областной детской больнице отремонтировали хирургическое отделение
10.07.2018 08:07

В областной детской больнице отремонтировали хирургическое отделение

9 июля в областной детской клинической больнице открыли отремонтированное хирургическое отделение....

25.06.2018 12:13

В сумских больницах продолжаются ремонты

Горотдел здравоохранения сообщает о проведенных на прошлой неделе работах в городских медицинских учреждениях....

18.06.2018 11:36

В сумских больницах продолжаются ремонты

Информацию о проведении ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях за прошедшую неделю предоставили в горотделе здравоохранения....

11.06.2018 11:58

В Сумах продолжают ремонтировать больницы

Информацию по проведению ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях за прошедшую неделю сообщили в горотделе здравоохранения....

Новости

В Шостке сосед обокрал инвалида
Сегодня 15:45
Сумчанка отпраздновала 100-летний юбилей
Сегодня 15:45
Нацбанк презентовал новые 20 гривен 2018 года
Сегодня 15:18
В Шостке камера наблюдения помогла поймать воровку
Сегодня 15:00
Сумчанина задержали за сутенерство и торговлю людьми
Сегодня 14:47
В сумских больницах продолжаются ремонты
Сегодня 14:13
Подробности второй авиакатастрофы на Сумщине: самолет был без регистрационных номеров (видео)
Сегодня 13:38
За сутки на территории Сумщины один боеприпас обезврежен, еще 3 обнаружено
Сегодня 13:33
В Сумах официально всего 2 тысячи безработных
Сегодня 12:59
Нацбюро расследует катастрофы двух легких самолетов Бекас X-32 с гибелью пилотов
Сегодня 12:57
Спасатели достали собаку из двухметровой ямы
Сегодня 12:33
На Сумщине похоронили бойца Правого сектора, который покончил жизнь самоубийством (видео)
Сегодня 12:19
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.