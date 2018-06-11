В сумских больницах продолжаются ремонты

В городской клинической больнице № 1 продолжали ремонт лестницы стационарного корпуса, операционного блока, ортопедо-травматологического отделения № 2, заменяли окна в стационарном корпусе.
В городской клинической больнице № 5 ремонтировали административно-хозяйственную часть.
В городской детской клинической больницы Святой Зинаиды занимались ремонтом приемного отделения для инфекционных больных по ул. Троицкой, отоларингологического отделения, ремонтом кровли стационара (корпус А), ремонтом фасада детской поликлиники № 2 по ул. Ивана Сирка, заменой дверных и оконных блоков в детской поликлинике № 1 по ул. Труда.
В городском клиническом роддоме Пресвятой Девы Марии доделывали ремонт холла на первом этаже и кабинета женской консультации, заменили оконные блоки в женской консультации.
Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе ремонтных работах в лечебно-профилактических учреждениях города....
9 июля в областной детской клинической больнице открыли отремонтированное хирургическое отделение....
Горотдел здравоохранения сообщает о проведенных на прошлой неделе работах в городских медицинских учреждениях....
Информацию о проведении ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях за прошедшую неделю предоставили в горотделе здравоохранения....
Информацию по проведению ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях за прошедшую неделю сообщили в горотделе здравоохранения....