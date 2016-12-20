Сумчанина задержали за сутенерство и торговлю людьми 13 июля возле торгового центра на улице Сумской в Харькове полицейские задержали 27-летнего жителя города Сумы, который вербовал женщин для сексуальной эксплуатации за рубежом.

Сумчанин пытался вывезти в Мьянму с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации трех гражданок Украины - двух 24-летних и 33-летнюю женщин, которых подыскал еще в мае.

Правоохранители установили, что у этих женщин было тяжелое материальное положение, и злоумышленник договорился с ними об их вывозе из Украины в Азию для оказания сексуальных услуг. Оперативные действия правоохранители проводили в рамках уголовного производства, открытого в марте по ч.2 ст.303 УК Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).

Открыто еще два уголовных производства по дополнительным фактам преступной деятельности мужчины по ч.2 ст.149 (торговля людьми). Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.