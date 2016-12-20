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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:47214

Сумчанина задержали за сутенерство и торговлю людьми

13 июля возле торгового центра на улице Сумской в Харькове полицейские задержали 27-летнего жителя города Сумы, который вербовал женщин для сексуальной эксплуатации за рубежом.

Сумчанин пытался вывезти в Мьянму с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации трех гражданок Украины - двух 24-летних и 33-летнюю женщин, которых подыскал еще в мае.

Правоохранители установили, что у этих женщин было тяжелое материальное положение, и злоумышленник договорился с ними об их вывозе из Украины в Азию для оказания сексуальных услуг. Оперативные действия правоохранители проводили в рамках уголовного производства, открытого в марте по ч.2 ст.303 УК Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).

Открыто еще два уголовных производства по дополнительным фактам преступной деятельности мужчины по ч.2 ст.149 (торговля людьми). Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

 
Право Торговля людьми
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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