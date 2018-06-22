Нацбюро расследует катастрофы двух легких самолетов Бекас X-32 с гибелью пилотов

Как отмечается в сообщении ведомства, первый самолет с регистрационным номером UR-GPPI столкнулся с землей 13 июля в 8:05 в районе Николаевки (Роменский р-н), тогда как второй самолет был без регистрационного номера и столкнулся с землей вблизи с. Погожая Криница и с.Заруддя.
Самолет Х-32 «Бекас» разработан харьковской авиафирмом «Лилиенталь».
Следователи предполагают, что самолет банально развернуло ветром, а пилот ничего не смог сделать....
Под процессуальным руководством Роменской местной прокуратуры следователями Роменского отдела полиции устанавливаются обстоятельства гибели 54-летнего пилота одномоторного самолета «Бекас Х-32»....
Неподалеку от села Николаевка на Сумщине в кукурузном поле упал легкомоторный самолет....