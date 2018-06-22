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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:57109

Нацбюро расследует катастрофы двух легких самолетов Бекас X-32 с гибелью пилотов

Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами (НБРГА) проводит расследование катастроф двух легких самолетов Бекас Х-32, состоявшихся 13 и 15 июля в Роменском районе Сумской области при выполнении авиационно-химических работ и привели к гибели пилотов.

Как отмечается в сообщении ведомства, первый самолет с регистрационным номером UR-GPPI столкнулся с землей 13 июля в 8:05 в районе Николаевки (Роменский р-н), тогда как второй самолет был без регистрационного номера и столкнулся с землей вблизи с. Погожая Криница и с.Заруддя.

Самолет Х-32 «Бекас» разработан харьковской авиафирмом «Лилиенталь».

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