Нацбюро расследует катастрофы двух легких самолетов Бекас X-32 с гибелью пилотов Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами (НБРГА) проводит расследование катастроф двух легких самолетов Бекас Х-32, состоявшихся 13 и 15 июля в Роменском районе Сумской области при выполнении авиационно-химических работ и привели к гибели пилотов.

Как отмечается в сообщении ведомства, первый самолет с регистрационным номером UR-GPPI столкнулся с землей 13 июля в 8:05 в районе Николаевки (Роменский р-н), тогда как второй самолет был без регистрационного номера и столкнулся с землей вблизи с. Погожая Криница и с.Заруддя. Самолет Х-32 «Бекас» разработан харьковской авиафирмом «Лилиенталь».