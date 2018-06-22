В Шостке камера наблюдения помогла поймать воровку

В полицию о краже сообщила управляющая одного из магазинов самообслуживания в Шостке.
Просмотрев видеозапись с камер видеонаблюдения и проведя оперативно-розыскные мероприятия, полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая за имущественные преступления 38-летняя местная жительница. Последняя объяснила, что понравившиеся вещи похитила для собственного пользования.
Сегодня Уголовное производство, открытое по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража» уже направлено в суд. Такое «стремление к красоте» может стоить женщине до 5 лет лишения или ограничения свободы.
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