В Шостке камера наблюдения помогла поймать воровку Триммер для стрижки волос и солнцезащитные очки похитила из магазина самообслуживания ранее судимая 38-летняя женщина.

В полицию о краже сообщила управляющая одного из магазинов самообслуживания в Шостке.

Просмотрев видеозапись с камер видеонаблюдения и проведя оперативно-розыскные мероприятия, полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая за имущественные преступления 38-летняя местная жительница. Последняя объяснила, что понравившиеся вещи похитила для собственного пользования.

Сегодня Уголовное производство, открытое по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража» уже направлено в суд. Такое «стремление к красоте» может стоить женщине до 5 лет лишения или ограничения свободы.