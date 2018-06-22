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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:4525

В Шостке сосед обокрал инвалида

Им оказался сосед потерпевшего. Придя посетить лежачего мужчину, он увидел деньги и не сдержался.

О краже 500 гривен у 72-летнего жителя Шостки в полицию сообщила соседка, которая ухаживает за лежачим мужчиной. По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа.

Как оказалось, все свои деньги пенсионер прятал под подушкой. Мужчина вспомнил, что накануне к нему заходил сосед, поэтому правоохранители решили проверить его на причастность к совершению данного преступления. И не ошиблись. В свое время он был неоднократно судим как раз за совершение краж.

По словам 40-летнего подозреваемого, он не планировал ничего красть, но когда увидел под подушкой у деда деньги - не устоял. Отвлекая потерпевшего разговорами, потихоньку вытащил их из «тайника».

Сейчас похищенные средства уже возвращены. Уголовное производство, открытое по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», уже направлено в суд. За содеянное злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Право Кража
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах

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