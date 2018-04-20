Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:24120

Восемь вьетнамцев-нелегалов задержали под Сумами

Восемь жителей Вьетнама, которые незаконно попали на территорию Украины, задержали минувшей ночью работники Сумского районного отдела полиции.

Около трех часов ночи в селе Верхняя Сыроватка Сумского района инспекторы полиции сектора реагирования патрульной полиции Сумского районного отдела полиции остановили автомобиль «Пежо Эксперт» с государственным номерным знаком Харьковской области и под управлением 34-летнего жителя Харьковщины. Рядом с водителем на пассажирском сиденье находился пассажир, 34-летний мужчина, тоже житель Харькова. Во время осмотра транспортного средства, полицейскими было обнаружено на полу в салоне восемь человек азиатской внешности. Все они оказались гражданами Вьетнама и находились на территории Украины без каких-либо разрешительных документов. Самому младшему из незаконных мигрантов 20 лет, самому старшему - 41 год.

Как пояснил полицейским водитель автомобиля, он якобы подобрал группу вьетнамцев на дороге в Краснополье поздно ночью, и выяснив, что тем нужно в Харьков, согласился подвезти, потому что именно туда и ехал. Так это или нет, выяснят следователи в рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». В случае, если следствие докажет организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями или содействие их совершению, то злоумышленникам может грозить лишение свободы на срок от двух до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Нелегалы
view counter

По тематике

Вчера 14:25

На Сумщине поймали нелегальных мигрантов из Бангладеш

Общими мерами работники полиции и пограничной службы задержали 4 нелегальных мигрантов, а также разоблачили лицо, которое подозревают в их незаконной...

11.07.2018 11:42

На Сумщине поймали нелегалов и их проводника

Ночью 11 июля в ходе проведения оперативных мероприятий на территории Глуховского района, недалеко от государственной границы с РФ, сотрудники криминальной...

21.06.2018 14:51

Сумские пограничники задержали нелегалов из Юго-Восточной Азии

В Великописаревском районе пограничники Сумского отряда во время реализации полученной от сотрудников оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы информации о возможной переправке через...

24.04.2018 13:55

СБУ блокировала на Сумщине масштабную переправку нелегалов в страны ЕС

Сотрудники Департамента контрразведки спецслужбы и Управления СБУ в Сумской области разоблачили международную организованную группировку, участники которой незаконно переправляли выходцев из...

20.04.2018 13:37

Сумские правоохранители вернули на родину россиянина-нелегала с криминальным прошлым

Полицейские обнаружили 57-летнего россиянина, который находился на территории Украины без документов и имел тесные связи с криминалитетом в ходе проведения...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.