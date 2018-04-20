Восемь вьетнамцев-нелегалов задержали под Сумами Восемь жителей Вьетнама, которые незаконно попали на территорию Украины, задержали минувшей ночью работники Сумского районного отдела полиции.

Около трех часов ночи в селе Верхняя Сыроватка Сумского района инспекторы полиции сектора реагирования патрульной полиции Сумского районного отдела полиции остановили автомобиль «Пежо Эксперт» с государственным номерным знаком Харьковской области и под управлением 34-летнего жителя Харьковщины. Рядом с водителем на пассажирском сиденье находился пассажир, 34-летний мужчина, тоже житель Харькова. Во время осмотра транспортного средства, полицейскими было обнаружено на полу в салоне восемь человек азиатской внешности. Все они оказались гражданами Вьетнама и находились на территории Украины без каких-либо разрешительных документов. Самому младшему из незаконных мигрантов 20 лет, самому старшему - 41 год.

Как пояснил полицейским водитель автомобиля, он якобы подобрал группу вьетнамцев на дороге в Краснополье поздно ночью, и выяснив, что тем нужно в Харьков, согласился подвезти, потому что именно туда и ехал. Так это или нет, выяснят следователи в рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». В случае, если следствие докажет организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями или содействие их совершению, то злоумышленникам может грозить лишение свободы на срок от двух до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.