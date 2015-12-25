Нацбанк презентовал новые 20 гривен 2018 года

Новую банкноту Нацбанк презентовал 17 июля на пресс-конференции.
– Изначально НБУ планирует изготовить и ввести в обращение около 5 млн банкнот нового образца для дальнейшего распределения между банками, которые, в свою очередь, обеспечат новыми банкнотами Украину, – сказал директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.
– Каждый центральный банк обновляет денежные знаки с определенной периодичностью, чтобы минимизировать или сделать невозможными попытки подделать банкноты, – подчеркнул он.
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