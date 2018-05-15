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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Большинство районов Сумщины приступили к уборке урожая

Большинство районов Сумщины приступили к уборке ранних зерновых культур и озимого рапса.

Озимой пшеницы обмолочено на площади 13300 гектаров, намолочено 62,2 тыс. тонн при средней урожайности 46,8 ц/га. Наивысшую урожайность имеют хозяйства Сумского - 62,3 ц/га и Глуховского районов - 61,3 ц/га.

Озимого ячменя обмолочено 900 гектаров, намолочено 2,7 тыс. тонн при средней урожайности 31,5 ц/га. Гороха обмолочено 1200 гектаров, намолочено 3,7 тыс. тонн при средней урожайности 29,9 ц/га.

Кроме того, обмолочено 4600 гектаров озимого рапса, намолочено 13,1 тыс. тонн, при средней урожайности 28,3 ц/га.

В Середина-Будском, Шосткинском и Ямпольском районах из-за погодных условий сельскохозяйственные предприятия еще не приступили к сбору урожая.

Экономика Сбор урожая Сельское хозяйство
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Зомби в Сумах
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