Большинство районов Сумщины приступили к уборке урожая Большинство районов Сумщины приступили к уборке ранних зерновых культур и озимого рапса.

Озимой пшеницы обмолочено на площади 13300 гектаров, намолочено 62,2 тыс. тонн при средней урожайности 46,8 ц/га. Наивысшую урожайность имеют хозяйства Сумского - 62,3 ц/га и Глуховского районов - 61,3 ц/га.

Озимого ячменя обмолочено 900 гектаров, намолочено 2,7 тыс. тонн при средней урожайности 31,5 ц/га. Гороха обмолочено 1200 гектаров, намолочено 3,7 тыс. тонн при средней урожайности 29,9 ц/га.

Кроме того, обмолочено 4600 гектаров озимого рапса, намолочено 13,1 тыс. тонн, при средней урожайности 28,3 ц/га.

В Середина-Будском, Шосткинском и Ямпольском районах из-за погодных условий сельскохозяйственные предприятия еще не приступили к сбору урожая.