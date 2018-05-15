Большинство районов Сумщины приступили к уборке урожая

Озимой пшеницы обмолочено на площади 13300 гектаров, намолочено 62,2 тыс. тонн при средней урожайности 46,8 ц/га. Наивысшую урожайность имеют хозяйства Сумского - 62,3 ц/га и Глуховского районов - 61,3 ц/га.
Озимого ячменя обмолочено 900 гектаров, намолочено 2,7 тыс. тонн при средней урожайности 31,5 ц/га. Гороха обмолочено 1200 гектаров, намолочено 3,7 тыс. тонн при средней урожайности 29,9 ц/га.
Кроме того, обмолочено 4600 гектаров озимого рапса, намолочено 13,1 тыс. тонн, при средней урожайности 28,3 ц/га.
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