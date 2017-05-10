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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:45127

Сумчанка отпраздновала 100-летний юбилей

Сумчанка Анна Авраменко отпраздновала свой 100-й день рождения.

По этому случаю именинницу поздравили заместитель городского головы Алена Дмитревская и председатель благотворительного фонда «Милосердие» Раиса Вороненко. Они пришли к юбилярше с цветами и подарками.

Женщина очень рано, в 14 лет, начала трудовую деятельность. Всю жизнь проработала на поле звеньевой в родном селе Тимофеевка, что в Краснопольском районе. Сейчас ухаживает за ней дочь и внук, проживающие вместе с ней. Всего Анна Андреевна родила и воспитала троих детей, стала бабушкой для четырех внуков и прабабушкой для двух правнуков.

Алена Дмитревская пожелала юбилярше выдержки, любви и поддержки родных и близких ей людей. 

Общество 100-летний юбилей
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