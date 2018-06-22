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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:18211

В Сумах задержали фейкового волонтера (видео)

Происшествие случилось на улице Данила Галицкого. 16 июля около 14.00 патрульные получили сообщение о мужчине, который может быть причастен к присвоению чужого имущества.

Прибыв на место происшествия, неравнодушные граждане сообщили, что уже давно обратили внимание на мужчину, который через социальные сети постоянно собирал денежные средства. По его словам, все вещи, предметы и средства он направлял добровольцам на восток. Однако метод получения этой помощи у него был необычный: 51-летний мужчина всегда наотрез отказывался от встречи. Волонтеры решили все же встретиться с ним. Для этого они собрали полную сумку военной одежды, обуви и бронежилетов, которую передали в Италию. Оттуда эта посылка направилась в Сумы, к возможному псевдоволонтеру. Именно во время передачи вещей с ним и встретились неравнодушные сумчане.

Мужчина не смог объяснить, куда именно передавал эти вещи, ни хоть как-то документально это подтвердить.

Патрульные по имеющимся базам выяснили, что он ранее имел проблемы с законом и неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

На место прибыла следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции, и будет устанавливать все обстоятельства данного дела. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

Право Мошенничество
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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