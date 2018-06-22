В Глухове прошли гонки судомоделистов со всей Украины

Участие в соревнованиях приняли 9 команд со всей Украины. В течение четырех дней команды из Полтавы, Киева, Кременчуга, Харькова, Луцка, Ровно, Умани, Днепра, Сум и Глухова боролись за победу в различных классах моделей.
По итогам судейской коллегии соревнований среди учащейся молодежи победителем стала команда судомоделистов из города Полтава, которая завоевала главный Кубок соревнований. II место заняла команда города Глухов. На III месте - команда Кременчуга.
В этом году спасатели области получили приобретенные за государственный счет 4 пожарных автомобиля....
11 июля мэр Глухова Мишель Терещенко выиграл в административном суде дело о своей противоправной бездеятельности....
Глуховские полицейские оперативно задержали 18-летнего сумчанина, который ограбил 15-летнего подростка....
Таким образом мужчина решил отомстить жителю этого дома, с которым у него возник конфликт....
На Вознесенском кладбище в Глухове огромные деревья упали на могилы....