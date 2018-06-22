Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:29112

В Глухове прошли гонки судомоделистов со всей Украины

С 12 по 15 июля в Глухове на Скоропадском озере проходил открытый Чемпионат Украины и Всеукраинские соревнования учащейся молодежи по судомодельному спорту, скоростные радиоуправляемые модели, секция «М».

Участие в соревнованиях приняли 9 команд со всей Украины. В течение четырех дней команды из Полтавы, Киева, Кременчуга, Харькова, Луцка, Ровно, Умани, Днепра, Сум и Глухова боролись за победу в различных классах моделей.

По итогам судейской коллегии соревнований среди учащейся молодежи победителем стала команда судомоделистов из города Полтава, которая завоевала главный Кубок соревнований. II место заняла команда города Глухов. На III месте - команда Кременчуга.

Спорт Глухов Судномодельный спорт
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Фото

17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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