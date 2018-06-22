Сумчанку поймали в Полтаве за кражу планшета 31-летнюю жительницу Сумской области, вероятно причастную к краже, задержали полтавские патрульные.

Преступление произошло на улице Маяковского 15 июля около полудня. Инспекторам, которые прибыли по указанному адресу, заявительница сообщила: рядом с ней находились подозрительные лица, а когда те ушли, она обнаружила, что из ее сумки исчез планшет. Женщина предоставила инспекторам описание неизвестных.

Во время отработки прилегающей территории, патрульные увидели неизвестную, похожую по ориентировке. Ею оказалась 31-летняя жительница Сумской области. У женщины патрульные нашли планшет, в котором впоследствии потерпевшая узнала свою собственность и телефон, который также находился в розыске, как похищенный накануне.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств и установления причастности гражданки к ряду других преступлений на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Полтавского отдела полиции.