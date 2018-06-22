Сумчанку поймали в Полтаве за кражу планшета

Преступление произошло на улице Маяковского 15 июля около полудня. Инспекторам, которые прибыли по указанному адресу, заявительница сообщила: рядом с ней находились подозрительные лица, а когда те ушли, она обнаружила, что из ее сумки исчез планшет. Женщина предоставила инспекторам описание неизвестных.
Во время отработки прилегающей территории, патрульные увидели неизвестную, похожую по ориентировке. Ею оказалась 31-летняя жительница Сумской области. У женщины патрульные нашли планшет, в котором впоследствии потерпевшая узнала свою собственность и телефон, который также находился в розыске, как похищенный накануне.
Для дальнейшего выяснения обстоятельств и установления причастности гражданки к ряду других преступлений на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Полтавского отдела полиции.
Им оказался сосед потерпевшего. Придя посетить лежачего мужчину, он увидел деньги и не сдержался....
Триммер для стрижки волос и солнцезащитные очки похитила из магазина самообслуживания ранее судимая 38-летняя женщина....
Молодая женщина, называясь работницей собеса или пенсионного отдела, попадала в помещение пожилых людей и похищала у них крупные суммы денег...
С начала нынешнего года на территории Сумской области было совершено 1516 краж чужого имущества, из которых 984 уже раскрыты полицией....
Злоумышленник похитил из подвального помещения одной из многоэтажек города изделий из металла на общую сумму более полутора тысяч гривен....