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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:37106

Сумчанку поймали в Полтаве за кражу планшета

31-летнюю жительницу Сумской области, вероятно причастную к краже, задержали полтавские патрульные.

Преступление произошло на улице Маяковского 15 июля около полудня. Инспекторам, которые прибыли по указанному адресу, заявительница сообщила: рядом с ней находились подозрительные лица, а когда те ушли, она обнаружила, что из ее сумки исчез планшет. Женщина предоставила инспекторам описание неизвестных.

Во время отработки прилегающей территории, патрульные увидели неизвестную, похожую по ориентировке. Ею оказалась 31-летняя жительница Сумской области. У женщины патрульные нашли планшет, в котором впоследствии потерпевшая узнала свою собственность и телефон, который также находился в розыске, как похищенный накануне.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств и установления причастности гражданки к ряду других преступлений на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Полтавского отдела полиции.

Право Кража Полтава
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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