У Сумах оголосили конкурс проектів для участі у фестивалі «Ніч міста»

Організовує захід «Агенція промоції «Суми», аби привернути увагу до міського простору, архітектурних елементів, занедбаних куточків міста, які мають історичне значення; за допомогою нічного освітлення акцентувати увагу на місцях, повз яких вдень мешканці проходять, не зупиняючись.

Серед локацій фестивалю будуть центральні вулиці міста, його внутрішні дворики, парки, внутрішній дворик костелу Благовіщення пресвятої діви Марії, Покровська площа, галереї та інші культурні інституції.

Учасниками конкурсу можуть бути: художники, фотографи, урбаністи, актори, творчі об’єднання, громадські організації, музиканти, театри, галереї, музеї.

До розгляду приймаються інсталяційні, художні, перформативні (театральні), музичні проекти, світлові та відео шоу, які можуть бути виграшно представлені в нічному урбаністичному просторі.

Серед конкурсних вимог до Проекту такі: він має відповідати темі та концепції фестивалю «Ніч міста», мати чіткий план реалізації та реалістичний бюджет.

Важливим фаховим критерієм відбору є висока художня якість проекту. Це встановлюється у результаті експертної дискусії залучених членів до фестивалю «Ніч міста». Вітаються проекти з підтвердженими джерелами фінансування, однак це не є обов’язковою вимогою.

Термін реалізації проекту: 1 вересня 2018 року.

Для участі у конкурсі необхідно заповнити Google форму, де потрібно подати заяву про участь у конкурсі, що містить інформацію про назву проекту куратора проекту: ім’я, прізвище, контакти; вказати інформація про учасників: куратора, художників, інших учасників, надати опис проекту (обов’язково: концепція, орієнтовна структура, опис експозиційного матеріалу або його візуалізація в електронному вигляді; додатково: принципи архітектурно-художнього рішення) та вказати бюджет проекту.

Кінцевий термін подачі пропозицій – 29 липня 2018 року.

Питання, додаткову інформацію, матеріали щодо проекту з поміткою фестиваль «Ніч міста» слід надсилати на електронну адресу: projectsumy@gmail.com

Відбір проектів та визначення проекту до реалізації буде здійснено експертною радою фестивалю «Ніч міста» до 1 серпня 2018 року.

Примітка: Пропозиції з неповним переліком вищезазначених матеріалів розглядатися не будуть.

Матеріали, що можуть бути використані для створення інсталяцій, не обов’язково мають бути високовартісними, головне, щоб при нічному освітленні об’єкт виглядав привабливо.

Надіслані проектні матеріали не будуть повертатися заявникам.

Перевага надається тим проектам, при реалізації яких автори або виконавці роблять свій власний або спонсорський внесок.

Організатори допомагають з монтажем, освітленням, надають кураторську допомогу, забезпечують проживання та харчування іногороднім та іноземним учасникам, покривають більшу частину витрат на реалізацію проектів.