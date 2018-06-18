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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Полиция разыскивает пропавшего в Киеве жителя Сумщины (фото)

Работники Шосткинского отдела полиции разыскивают без вести пропавшего 21-летнего Кобченко Игоря Владиславовича, жителя пгт Воронеж Шосткинского района.

В полицию с заявлением об исчезновении своего сына обратилась 41-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала правоохранителям, что сын в апреле этого года поехал на заработки в Киев. Однако уже месяц он на связь не выходит, а его мобильный телефон выключен.

На розыск Кобченко Игоря Владиславовича, 1997 г.р., был ориентирован личный состав полиции Сумщины. Ориентировка с описанием внешности и фотографией пропавшего разосланы во все отделы и отделения полиции Украины.

На вид разыскиваемому парню 20-25 лет, ростом около 180-183 см, худощавого телосложения. Имеет темно-русые волосы, серые глаза.

Был одет: в синюю куртку с капюшоном, черно-белый джемпер, бело-синюю в полоску рубашку, синие джинсы. Обут в синие кроссовки.

Особые приметы: имеет округлый шрам у колена, диаметром 2-3 см. У парня отсутствует верхний третий зуб справа.

Полиция призывает всех граждан не быть равнодушными, - возможно, разыскиваемый находится где-то поблизости с вами, и вам лишь стоит оглянуться. Если же кому-то известна какая-либо информация, которая поможет в его розыске, просьба сообщить в Шосткинский отдел полиции по адресу: улица Свободы, 67, или позвонить по телефонам 099-266-00-69, дежурной части 050-327-91-48, или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал без вести
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