Полиция разыскивает пропавшего в Киеве жителя Сумщины (фото)

В полицию с заявлением об исчезновении своего сына обратилась 41-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала правоохранителям, что сын в апреле этого года поехал на заработки в Киев. Однако уже месяц он на связь не выходит, а его мобильный телефон выключен.
На розыск Кобченко Игоря Владиславовича, 1997 г.р., был ориентирован личный состав полиции Сумщины. Ориентировка с описанием внешности и фотографией пропавшего разосланы во все отделы и отделения полиции Украины.
На вид разыскиваемому парню 20-25 лет, ростом около 180-183 см, худощавого телосложения. Имеет темно-русые волосы, серые глаза.
Был одет: в синюю куртку с капюшоном, черно-белый джемпер, бело-синюю в полоску рубашку, синие джинсы. Обут в синие кроссовки.
Особые приметы: имеет округлый шрам у колена, диаметром 2-3 см. У парня отсутствует верхний третий зуб справа.
Полиция призывает всех граждан не быть равнодушными, - возможно, разыскиваемый находится где-то поблизости с вами, и вам лишь стоит оглянуться. Если же кому-то известна какая-либо информация, которая поможет в его розыске, просьба сообщить в Шосткинский отдел полиции по адресу: улица Свободы, 67, или позвонить по телефонам 099-266-00-69, дежурной части 050-327-91-48, или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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