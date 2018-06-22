Сумские аматоры стартуют в кубке Украины (трансляция)

Начало игры в 17.00. Для тех, кто не сможет посетить стадион - трансляция матча в режиме он-лайн.
Напомним: в прошлом сезоне «Виктория» стала чемпионом Украины серди аматоров и финалистом кубка. «Нива» заняла седьмое из 11-ти место в группе А второй лиги.
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