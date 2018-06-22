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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:14160

Сумские аматоры стартуют в кубке Украины (трансляция)

Сегодня, 18 июля, на стадионе в Николаевке - матч предварительного этапа Кубка Украины по футболу между ФК «Виктория» и командой 2-й лиги «Нива» из Тернополя.

Начало игры в 17.00. Для тех, кто не сможет посетить стадион - трансляция матча в режиме он-лайн.

Напомним: в прошлом сезоне «Виктория» стала чемпионом Украины серди аматоров и финалистом кубка. «Нива» заняла седьмое из 11-ти место в группе А второй лиги.

Спорт Виктория Николаевка Кубок Украины по футболу Футбол
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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