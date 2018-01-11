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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В СНАУ начались стажировки студентов из Китая

В Сумском национальном аграрном университете началось стажировки студентов из Китайской Народной Республики.

В рамках реализации трехстороннего соглашения о научном сотрудничестве между Институтом Цзи Ян Чжецзянского университета земледелия и лесного хозяйства, Китайско-Украинским научно-исследовательским институтом «Life Sciences» и Сумским национальным аграрным университетом в Сумы приехали студенты и преподаватели из КНР. После встречи руководителей делегации с ректором СНАУ Владимиром Ладыкой, гостям провели экскурсию учебными лабораториями и факультетами университета.

Для китайских студентов разработана программа, включающая обучающие тренинги, участие в работе научно-исследовательских лабораторий, круглые столы. Также они смогут ознакомиться с культурой Украины и историческим наследием города Сумы.

Напомним, что это уже второй этап сотрудничества между нашим учебным заведением и университетом из города Чджудзы. Зимой студенты СНАУ посетили этот университет с учебным визитом, пишет сайт вуза.

Общество Китай СНАУ
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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