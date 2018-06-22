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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:2092

Исполком будет решать, запрещать ли в Сумах игорный бизнес

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Запретить игорный бизнес в городе Сумы».

«Незаконное ведение игорного бизнеса - одно из опасных преступлений в сфере хозяйственной деятельности. Еще в 2009 году Верховная Рада приняла Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине». Несмотря на правовой запрет, игорные заведения продолжают и дальше функционировать, в том числе и нелегально под видом Интернет-кафе и покерных клубов.

Законодатели собственноручно создали юридическую лазейку для нелегалов - отделили от игорного бизнеса лотереи, не дав им ни определения, ни предусмотрев механизмы их регулирования.

И вот под вывесками «Лото» или даже «Государственная лотерея», что пестрят везде - в больших городах и мелких селах, скрываются те же нелегальные игровые залы автоматов.

Поэтому представители громады г.Сумы, которым не безразлична судьба нашего города, желающих закрытия этих так называемых игорных заведений с помощью городской администрации, имеет право на официальном уровне запретить этот нелегальный игорный бизнес в г. Сумы.

На основании вышеизложенного, предлагаю провести общественные слушания относительно целесообразности существования в г. Сумы заведений под вывески «Лото», «Государственное лото» «Космолот» и другие, и в будущем принять решение о запрете вышеуказанных заведений на территории г. Сумы вообще», - писал автор петиции Шевченко Владимир Владимирович.

Ответ на электронную петицию не отличается оригинальностью:

«Сообщаем, что специалистами отдела по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Сумского городского совета рассмотрено электронную петицию о запрете игорного бизнеса в г. Сумы, размещенную на портале «Единая система местных петиций». Подготовлен соответствующий проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета, который будет рассмотрен на очередном заседании исполнительного комитета Сумского городского совета».

Право Игорный бизнес Петиция
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