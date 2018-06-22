Исполком будет решать, запрещать ли в Сумах игорный бизнес Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Запретить игорный бизнес в городе Сумы».

«Незаконное ведение игорного бизнеса - одно из опасных преступлений в сфере хозяйственной деятельности. Еще в 2009 году Верховная Рада приняла Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине». Несмотря на правовой запрет, игорные заведения продолжают и дальше функционировать, в том числе и нелегально под видом Интернет-кафе и покерных клубов.

Законодатели собственноручно создали юридическую лазейку для нелегалов - отделили от игорного бизнеса лотереи, не дав им ни определения, ни предусмотрев механизмы их регулирования.

И вот под вывесками «Лото» или даже «Государственная лотерея», что пестрят везде - в больших городах и мелких селах, скрываются те же нелегальные игровые залы автоматов.

Поэтому представители громады г.Сумы, которым не безразлична судьба нашего города, желающих закрытия этих так называемых игорных заведений с помощью городской администрации, имеет право на официальном уровне запретить этот нелегальный игорный бизнес в г. Сумы.

На основании вышеизложенного, предлагаю провести общественные слушания относительно целесообразности существования в г. Сумы заведений под вывески «Лото», «Государственное лото» «Космолот» и другие, и в будущем принять решение о запрете вышеуказанных заведений на территории г. Сумы вообще», - писал автор петиции Шевченко Владимир Владимирович.

Ответ на электронную петицию не отличается оригинальностью:

«Сообщаем, что специалистами отдела по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Сумского городского совета рассмотрено электронную петицию о запрете игорного бизнеса в г. Сумы, размещенную на портале «Единая система местных петиций». Подготовлен соответствующий проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета, который будет рассмотрен на очередном заседании исполнительного комитета Сумского городского совета».