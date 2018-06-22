Покровскому собору Ахтырки - 250 лет

Накануне вечером архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий возглавил всенощное бдение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Сумы. В день празднования в Покровском кафедральном соборе архиепископ возглавил Божественную литургию. В храме молились около полутора тысяч богомольцев, среди которых - участники нескольких крестных ходов, которые были посвящены юбилею.
По традиции, состоялся крестный ход к месту, где в давние времена находился Покровский собор. Священники несли Ахтырскую чудотворную икону, другие святые иконы, богомольцы пели церковные песнопения вместе с хором. Возле часовни владыка преподнес особые молитвы о мире в Украине, а также окропил всех святой водой, сообщает Православная Сумщина.
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