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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Покровскому собору Ахтырки - 250 лет

15 июля, в день церковного почитания чудотворной Ахтырской иконы Божией Матери, состоялось церковные торжества, посвященные 250-летию Покровского кафедрального собора Ахтырки.

Накануне вечером архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий возглавил всенощное бдение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Сумы. В день празднования в Покровском кафедральном соборе архиепископ возглавил Божественную литургию. В храме молились около полутора тысяч богомольцев, среди которых - участники нескольких крестных ходов, которые были посвящены юбилею.

По традиции, состоялся крестный ход к месту, где в давние времена находился Покровский собор. Священники несли Ахтырскую чудотворную икону, другие святые иконы, богомольцы пели церковные песнопения вместе с хором. Возле часовни владыка преподнес особые молитвы о мире в Украине, а также окропил всех святой водой, сообщает Православная Сумщина.

Общество Ахтырка Покровский собор Юбилей
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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