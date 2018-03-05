На сумской границе застряли более сотни авто

Об том, что в пункте пропуска «Бачевск» стоит 140 автомобилей Громадському радіо сообщила помощник начальника Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Оксана Иванец.

«На данный момент количество автомобилей достигло 140: 70 автомобилей, которые уже оформлены в пограничном, таможенном и других отношениях. И 70 автомобилей, ожидающих своей очереди. В час российская сторона принимает два — три автомобиля, другие — ждут», — рассказала Иванец.

Никакой информации о том, когда заработает система пограничники РФ не предоставляют, отметили в Госпогранслужбе.