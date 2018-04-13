6 ящиков с аксессуарами к автомобильной сигнализации найдено на границе с РФ В Краснопольском районе пограничники отделения «Славгород» совместно с сотрудниками отдела внутренней безопасности Сумского отряда помешали незаконному перемещению через российско-украинскую государственную границу товаров народного потребления.

Реализуя заранее полученную оперативную информацию о возможной противоправной деятельности, правоохранители с помощью переносного тепловизионного комплекса обнаружили в районе населенного пункта Мезеновка 6 картонных коробок с аксессуарами к автомобильной сигнализации.

Предварительно установлено, что товар был незаконно перемещен через границу из России на территорию Украины.

Сейчас обнаруженный груз доставлен в пограничное подразделение, в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы. Пограничники используют комплекс неотложных мероприятий по установлению лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.