6 ящиков с аксессуарами к автомобильной сигнализации найдено на границе с РФ

Реализуя заранее полученную оперативную информацию о возможной противоправной деятельности, правоохранители с помощью переносного тепловизионного комплекса обнаружили в районе населенного пункта Мезеновка 6 картонных коробок с аксессуарами к автомобильной сигнализации.
Предварительно установлено, что товар был незаконно перемещен через границу из России на территорию Украины.
Сейчас обнаруженный груз доставлен в пограничное подразделение, в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы. Пограничники используют комплекс неотложных мероприятий по установлению лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.
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