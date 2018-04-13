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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:30125

6 ящиков с аксессуарами к автомобильной сигнализации найдено на границе с РФ

В Краснопольском районе пограничники отделения «Славгород» совместно с сотрудниками отдела внутренней безопасности Сумского отряда помешали незаконному перемещению через российско-украинскую государственную границу товаров народного потребления.

Реализуя заранее полученную оперативную информацию о возможной противоправной деятельности, правоохранители с помощью переносного тепловизионного комплекса обнаружили в районе населенного пункта Мезеновка 6 картонных коробок с аксессуарами к автомобильной сигнализации.

Предварительно установлено, что товар был незаконно перемещен через границу из России на территорию Украины.

Сейчас обнаруженный груз доставлен в пограничное подразделение, в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы. Пограничники используют комплекс неотложных мероприятий по установлению лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.

Право Граница контрабанда
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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