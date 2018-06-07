Житель Кролевца презентует проект по переработке мусора на ТВ Вопросы борьбы с мусором стоит на Сумщине достаточно остро. Местные власти неоднократно пыталась урегулировать этот вопрос, особенно после того, как 1 января в силу вступили изменения в Закон «Об отходах». По закону, захоронение несортированных отходов запрещается - вместо этого якобы внедрен раздельный сбор мусора.

В Сумах работа по переходу на сортировку отходов ведется уже несколько лет. У домов и на мусорных площадках города установлены сетки для сбора пластика. Также функционируют контейнеры-«колокольчики» для сбора сухого мусора - пластика, бумаги и стекла.

Немного хуже ситуация в городах Сумщины - их жители часто не придают должного внимания сортировке мусора. Очень важно рассказывать населению, почему нужно сортировать отходы. В этом уверен депутат Кролевецкого городского совета Евгений Тригуб. Чтобы изменить ситуацию с «мусорным бедствием» в своем городе, он пришел на национальный телепроект «Новые лидеры». Евгений уже представил свой проект по раздельному сбору мусора, который реализуется в Кролевце.

29-летний кролевчанин хочет, чтобы в его городе уменьшились объемы образования отходов и их негативное влияние на окружающую среду и здоровье населения. Уже год он приучает жителей Кролевца к сортировке мусора.

«Хочу сказать, что есть хорошая тенденция: раньше контейнер для пластика набирался примерно раз в месяц, сейчас - два раза, а то даже и три», - рассказывает Евгений.

Таких контейнеров сейчас в городе четырнадцать, - и мусора на улицах Кролевца значительно меньше. Кстати, отходы из твердого пластика идут на местное предприятие, где из них делают тротуарную плитку. Впоследствии Евгений планирует установить баки и для других типов отходов.

Следующий шаг, по словам Евгения, - увеличить использование ресурсоценных компонентов твердых бытовых отходов, а также - поэтапно внедрять новейшие технологии и современные эффективные средства механизации.

Он уже вошел в сотню лучших «Новых лидеров», и окончательно судьба его проекта будет решена в конце лета.

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