В Сумах дерево почти упало на автомобиль 17 июля в Сумах спасатели убрали дерево, которое заблокировало доступ к автомобилю.

Произошло это по ул. Ковпака. По прибытию спасателей было установлено, что вследствие порыва ветра сломалось аварийное дерево, которое при падении заблокировало доступ к легковому автомобилю. С помощью механизированного инструмента, спасатели распилили дерево и убрали его. Как результат, через несколько минут после прибытия спасателей, владелец автомобиля смог попасть в свое транспортное средство.