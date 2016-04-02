В Сумах дерево почти упало на автомобиль

Произошло это по ул. Ковпака. По прибытию спасателей было установлено, что вследствие порыва ветра сломалось аварийное дерево, которое при падении заблокировало доступ к легковому автомобилю. С помощью механизированного инструмента, спасатели распилили дерево и убрали его. Как результат, через несколько минут после прибытия спасателей, владелец автомобиля смог попасть в свое транспортное средство.
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