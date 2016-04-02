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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах дерево почти упало на автомобиль

17 июля в Сумах спасатели убрали дерево, которое заблокировало доступ к автомобилю.

Произошло это по ул. Ковпака. По прибытию спасателей было установлено, что вследствие порыва ветра сломалось аварийное дерево, которое при падении заблокировало доступ к легковому автомобилю. С помощью механизированного инструмента, спасатели распилили дерево и убрали его. Как результат, через несколько минут после прибытия спасателей, владелец автомобиля смог попасть в свое транспортное средство.

Общество Аварийное дерево Спасетели
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«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» Генндий Тартаковский (США, 2018)
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12:40 — 40 грн. 16:30 — 45 грн.
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«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
Кино Космос
14:30 — 45 грн. 20:35 — 50 грн.
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«Лебединое озеро»
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«ХОТ-ДОГ» Торстен Кюнстлер (Германия, 2018)
«ХОТ-ДОГ» Торстен Кюнстлер (Германия, 2018)
Кино Планета Кино
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Фото

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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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