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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:42172

Тарас Шелестюк бросил вызов экс-чемпиону мира

Тарас Шелестюк, год не выходивший на ринг, бросил вызов экс-чемпиону мира WBA в этой же весовой категории аргентинцу Лукасу Матиссе.

«Окей, ребята. В сентябре прошлого года Лукас Матиссе отказался драться со мной в андеркарде вечера бокса Канело – Головкин. Думаю, "Golden Boy Promotion" не хотят рисковать.

Но, после того как Матиссе потерял свой чемпионский титул в бою против Пакьяо, надеюсь, он и Оскар де ла Хойя, согласятся драться со мной в этом году.

Его команда ждала шанса оспорить титул чемпиона мира, и он завоевал пояс в легком бою с Кирамом. Но теперь титул у Пакьяо, и я хочу нашего поединка. Шелестюк – Матиссе – большой бой для фанатов бокса», – написал Шелестюк на своей странице в соцсетях.

Спорт Бокс Тарас Шелестюк
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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