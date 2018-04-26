Тарас Шелестюк бросил вызов экс-чемпиону мира Тарас Шелестюк, год не выходивший на ринг, бросил вызов экс-чемпиону мира WBA в этой же весовой категории аргентинцу Лукасу Матиссе.

«Окей, ребята. В сентябре прошлого года Лукас Матиссе отказался драться со мной в андеркарде вечера бокса Канело – Головкин. Думаю, "Golden Boy Promotion" не хотят рисковать.

Но, после того как Матиссе потерял свой чемпионский титул в бою против Пакьяо, надеюсь, он и Оскар де ла Хойя, согласятся драться со мной в этом году.

Его команда ждала шанса оспорить титул чемпиона мира, и он завоевал пояс в легком бою с Кирамом. Но теперь титул у Пакьяо, и я хочу нашего поединка. Шелестюк – Матиссе – большой бой для фанатов бокса», – написал Шелестюк на своей странице в соцсетях.