Пиротехники обезвредили устаревший боеприпас В с. Даценивка Лебединского района группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны) проведены работы по изъятию и обезвреживанию в специально отведенном месте 85-мм. артиллерийского снаряда времен Второй мировой войны.

Накануне взрывоопасную находку обнаружили в лесу. Боеприпас находился на расстоянии 500 м от жилых домов.

Спасатели отмечают, что при нахождении подозрительных предметов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. О находке следует сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101», сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.