Пиротехники обезвредили устаревший боеприпас

Накануне взрывоопасную находку обнаружили в лесу. Боеприпас находился на расстоянии 500 м от жилых домов.
Спасатели отмечают, что при нахождении подозрительных предметов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. О находке следует сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101», сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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