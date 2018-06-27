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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:50124

Пиротехники обезвредили устаревший боеприпас

В с. Даценивка Лебединского района группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны) проведены работы по изъятию и обезвреживанию в специально отведенном месте 85-мм. артиллерийского снаряда времен Второй мировой войны.

Накануне взрывоопасную находку обнаружили в лесу. Боеприпас находился на расстоянии 500 м от жилых домов.

Спасатели отмечают, что при нахождении подозрительных предметов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. О находке следует сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101», сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Лебединский район Устаревшие боеприпасы
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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