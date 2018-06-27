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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:20332

В Сумах городские власти выгораживают нерадивых перевозчиков

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Разобраться в поведении перевозчиков, которые курсируют по ул. Прокофьева в вечернее время».

«Хотелось бы услышать ответ от городских властей: «Почему после 19 часов частные маршрутные такси, курсирующие по ул. Прокофьева в разные направления города просто исчезают с маршрутов?» Каждый раз во время проведения транспортных конкурсов одним из условий является соблюдение графика движения маршруток. Владельцы обещают возить нас хотя бы до 22.00, но реально после семи вечера выехать с ул. Прокофьева и доехать на ул. Прокофьева нереально, все машины уже оставляют маршрут. Почему маршрутные такси, движущихся в сторону 9-12 мк-рнов, ездят допоздна, а для владельцев маршрутных такси №21, №2, №9, №17А и №52 договоры не существуют? Надеемся на ответ городского головы», - писал автор петиции Калашник Дмитрий Леонидович.

Ответ на электронную петицию:

«Обязательная работа транспортных средств на указанных Вами маршрутах с 6.00 до 22.00 закреплена условиями Договора об организации перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования г. Сумы.

Следует отметить, что городские власти, как Организатор перевозок и контролирующее звено, реагируют на любые замечания относительно недостатков работы городского транспорта; прорабатывает вопрос совместно с перевозчиками; проводит проверки соблюдения перевозчиками договоров на перевозку; организует совещания с перевозчиками города для совместного решения вопросов пассажирских перевозок; проводит личные встречи с перевозчиками, в том числе с участием заявителей - жителей города, для устранения недостатков в работе городского транспорта. Также контроль работы транспорта осуществляется с помощью системы GPS мониторинга транспорта в режиме он-лайн.

По указанным в электронной петиции фактам сообщаем, что с перевозчиков городских автобусных маршрутов № 21, № 2, № 9, № 17А ФЛП Олейник и № 52 ООО «Сумыпастранс» взято письменные объяснения. Как видно из предоставленных объяснений Олейника А., обслуживание пассажиров на маршрутах № 2, № 9, № 21, № 17А осуществляется перевозчиком в соответствии с утвержденными графиками движения, которые являются составной паспортов на указанных маршрутах.

На маршруте № 9, согласно утвержденных изменений в паспорте маршрута от 26.03.2018 г., после 19 часов на линии остаются 2 дежурных автобуса. Курсируют они от конечной остановки «Добровольная» до остановки «Набережная р. Стрелки» без заезда на остановку «ул. Прокофьева» (это вообще как? – Ред.).

По результатам проверки фактов, приведенных Вами, относительно несоблюдения графика движения автобусов на маршруте № 52, по данным руководства ООО «Сумыпастранс», основными причинами ненадлежащей работы автобусов является нехватка водителей автобусов (на сегодняшний день более 30 водителей по предприятию) и технические поломки подвижного состава. С целью обеспечения работы на указанных маршрутах по договорным условиям, администрацией предприятия приняты следующие меры:

- налажено сотрудничество с центром занятости об имеющихся вакансий водителей категории «D»;

- осуществляется представление объявлений в городские и районные газеты в поисках водителей категории «D»;

- проведен инструктаж с водителями предприятия относительно безусловного соблюдения графиков движения и условий договора.

Также сообщаем, что со стороны администрации предприятий ООО «Сумыпастранс» и ФЛП Олейник вопрос регулярности движения контролируется ими лично с помощью системы GPS. В свою очередь, отделом транспорта, связи и телекоммуникационных услуг будет обеспечиваться контроль за выполнением возложенных на перевозчика договорных обязательств».

Общество Петиция Частные перевозчики
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