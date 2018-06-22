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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Патрульные разыскали и вернули сумчанке ее мобильный телефон

Из Центральной городской больницы поступил звонок на линию 102 об оказании помощи.

Полицейские встретились с 32-летней женщиной. Она пояснила, что потеряла сознание в центре города, после чего ее в бессознательном состоянии госпитализировали в больницу. Придя в себя, женщина обнаружила отсутствие своего мобильного телефона Samsung Galaxy J5.

Патрульные полицейские установили автомобиль, на котором женщину доставляли в медицинское учреждение. Инспекторы связались с диспетчером, который сообщил, что только что водитель данной машины «скорой» передал им мобильный телефон Samsung, который нашел во время уборки авто.

В дальнейшем, стражи порядка передали женщине ее имущество.

Право Патрульная полиция
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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