Патрульные разыскали и вернули сумчанке ее мобильный телефон

Полицейские встретились с 32-летней женщиной. Она пояснила, что потеряла сознание в центре города, после чего ее в бессознательном состоянии госпитализировали в больницу. Придя в себя, женщина обнаружила отсутствие своего мобильного телефона Samsung Galaxy J5.
Патрульные полицейские установили автомобиль, на котором женщину доставляли в медицинское учреждение. Инспекторы связались с диспетчером, который сообщил, что только что водитель данной машины «скорой» передал им мобильный телефон Samsung, который нашел во время уборки авто.
В дальнейшем, стражи порядка передали женщине ее имущество.
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