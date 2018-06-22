Патрульные разыскали и вернули сумчанке ее мобильный телефон Из Центральной городской больницы поступил звонок на линию 102 об оказании помощи.

Полицейские встретились с 32-летней женщиной. Она пояснила, что потеряла сознание в центре города, после чего ее в бессознательном состоянии госпитализировали в больницу. Придя в себя, женщина обнаружила отсутствие своего мобильного телефона Samsung Galaxy J5.

Патрульные полицейские установили автомобиль, на котором женщину доставляли в медицинское учреждение. Инспекторы связались с диспетчером, который сообщил, что только что водитель данной машины «скорой» передал им мобильный телефон Samsung, который нашел во время уборки авто.

В дальнейшем, стражи порядка передали женщине ее имущество.